PSG – Mercato : Lionel Messi déchante déjà d'un cadeau de QSI !

Dans l'obligation de boucler vite une offre contractuelle à Lionel Messi pour le convaincre de signer après l'échec de ses discussions avec le FC Barcelone, le PSG a donné dans l'innovation. En plus d'offrir un salaire annuel de 41 M€ net (le plus élevé jamais donné à un footballeur en France), la direction qatarie du PSG a ajouté de la cryptomonnaie dans son packaging.

La crypto-monnaie PSG fait flop

Jorge Messi a en effet accepté que Paris règle une partie du bonus à la signature en « PSG Fan Tokens », un jeton émis par l'entreprise Socios.com amené à devenir une monnaie virtuelle dans les très grands clubs (Juventus, Manchester City, FC Barcelone).

Si on pouvait penser que l'arrivée de Lionel Messi aurait une influence positive sur la crypto-monnaie du PSG, il n'en est rien pour le moment. En effet, le média britannique The Athletic a enquêté sur ces fameuses « Fan Tokens » et il en ressort que celles de Paris ont plongé après l'arrivée de l'Argentin. Pas de chance pour la Pulga qui pouvait espérer arrondir ces fins de mois avec ce procédé de paiement novateur...