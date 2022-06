PSG - Mercato : Lionel Messi, déjà un très bon coup pour Paris

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Kimpembe espéré en Premier League, De Vrij et Koulibaly en attente

Sur le terrain, les chiffres ont sans cesse été rappelés. Décortiqués, même, et surtout jugés par bond nombre d'observateurs. Lionel Messi, la star argentine partie du FC Barcelone il y a près d'un an, ce sont onze buts et quatorze passes décisives avec le PSG lors du dernier exercice. Le tout en trente-quatre rencontres disputées.

Mais si l'on se fie aux propos de Nasser al-Khelaïfi, interrogé par nos confrères du Parisien, la venue de la Pulga est déjà une réussite. Et on ne parle pas que du sportif. "L’argent est important. On ne veut pas perdre d’argent. Prenez Messi : on a réussi un deal incroyable, sur le terrain comme en dehors. Moins d’un an après, il est déjà rentabilisé."

🎙 @DanielRiolo : "Le grand mensonge d'Al-Khelaïfi, c'est donc le 21 juin. Pour la première fois, il a pris un râteau. Et il est bien décidé à ne pas assumer. Et comme il ne veut pas assumer, il va raconter une autre histoire. Nous, on va raconter l'histoire." @BigMat_France pic.twitter.com/rQ5uPUODPW — After Foot RMC (@AfterRMC) June 21, 2022

Pour résumer Arrivé du FC Barcelone l'été dernier, Lionel Messi n'a pas, sur le terrain, réussi les prouesses attendues avec le PSG. Il demeure toutefois une autre évidence : financièrement, son transfert serait déjà une excellente chose pour les dirigeants du club de la capitale.

Benjamin Danet

Rédacteur