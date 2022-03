Zapping But! Football Club PSG : Lukaku une opportunité XXL pour Paris !

Même s'il vit une saison difficile avec le PSG, Lionel Messi (35 ans) n'a pas prévu de quitter le navire l'été prochain... Et surtout pas avant la Coupe du Monde au Qatar en novembre prochain. C'est en filigrane le message que la Pulga a fait passer après Argentine – Venezuela (3-0) la nuit dernière à Buenos Aires.

« Le point sur beaucoup de choses » après la Coupe du Monde

« Après le Mondial, je vais devoir faire le point sur beaucoup de choses. Qu'il se passe bien ou mal. Espérons que ce soit de la meilleure des manières », a notamment lâché le capitaine de l'Albiceleste, évasif quant à la suite de sa carrière internationale mais également de club.

Relancé par les médias, Lionel Messi a reconnu ne pas trop savoir ce qu'il avait en tête... mais a bien pris soin de ne pas évoquer sa situation à Paris : « Je pense à ce qui vient et qui est tout proche, et c'est le match contre l'Equateur. Ensuite, les matches de préparation en septembre et en octobre. Ensuite, le Mondial. Et après, je ne sais pas. Cela fait un moment que je suis heureux ici en Argentine. C'est beau de savourer avec ce public et cette sélection, comme de gagner la Copa America avec un groupe merveilleux ».

Alexandre Corboz

Rédacteur