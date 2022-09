PSG – Mercato : Lionel Messi rend hommage à Paredes et Herrera

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris chamboule tout pour Skriniar

Leandro Paredes et Ander Herrera ont quitté le PSG lors des dernières heures du Mercato, direction la Juventus pour l'Argentin et Bilbao pour l'Espagnol. Deux départs qui ont incité Lionel Messi à rendre hommage aux deux joueurs sur Instagram.

« Beaucoup de succès dans ton nouveau défi, Leandro Paredes, a ainsi posté l'ancien joueur du Barça. C'était merveilleux de partager tant de choses à Paris et je me souviendrai toujours de tous les beaux moments que nous avons vécus ensemble! Et bonne chance à toi aussi, Ander Herrera. J'ai adoré te rencontrer, je te remercie de la façon dont tu m'as accueilli dès le premier jour et je te souhaite le meilleur pour ton retour en Liga ». Sympa !