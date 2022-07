PSG – Mercato : Lionel Messi repousse à décembre les discussions sur sa prolongation !

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris avance ses pions pour un brésilien de l'Ajax

Si, d'après Marca, le PSG est disposé à offrir un an de plus à Lionel Messi en poussant son engagement jusqu'en juin 2024, l'attaquant argentin ne se pressera pas à répondre au Champion de France.

Sortant d'une saison d'intégration assez délicate, le septuple Ballon d'Or (35 ans) va d'abord peser le pour et le contre d'une telle décision alors qu'un départ en MLS (Inter Miami) lui semblait promis à l'été 2023. Selon la revue ibérique, Lionel Messi ne se décidera qu'après le Mondial au Qatar.

Avant cela, Messi souhaite d'abord voir quelles sont ses sensations sur le plan physique et s'il est toujours motivé à rester un an de plus dans le très exigeant football européen. Paris, qui a bien conscience de disposer avec la Pulga d'une poule aux œufs d'or par les annonceurs, ne lui mettra pas la pression et lui laissera tout le temps qu'il souhaite pour se décider. Le dossier de la prolongation de Messi ne devrait donc pas venir sur le tapis avant décembre prochain...