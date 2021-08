PSG – Mercato : Lionel Messi, un énorme coup... pour l'Etat français !

Zapping But! Football Club PSG : les meilleures déclarations de l'année 2020

En faisant signer libre Lionel Messi, le PSG a réalisé un énorme coup marketing au niveau mondial. Un coup sur lequel il a quand même fallu aligner une grosse prime à la signature en plus d'un contrat à 40 M€ par an bonus inclus mais qui pourrait vite être rentabilisé avec l'éclairage et les maillots que le club présidé par QSI va vendre dans les prochaines semaines.

Mais il n'y a pas que le PSG qui va gagner gros avec l'arrivée de la plus grande légende du FC Barcelone. En effet, comme le rapporte BFM Business, l'Etat Français va également profiter de « l'effet Messi » pour rentrer une grosse somme d'argent dans ses caisses.

Entre les charges patronales, les cotisations salariales et l'impôt sur le revenu, « Leo » va rapporter jusqu'à 30 M€ à la France.