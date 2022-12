FC Barcelone, PSG - Mercato : Lionel Messi va prolonger à Paris !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

C'est Le Parisien qui l'affirme depuis quelques minutes : Lionel Messi, le numéro 10 argentin aurait donné sa parole aux dirigeants du PSG pour prolonger son contrat. Et ce pour une saison supplémentaire au minimum.

Toujours selon le média, le PSG et l'entourage de la Pulga seraient tombées d’accord pendant la Coupe du monde. Plus précisément, au tout début du mois de décembre. Extrait du quotidien régional : "Lionel Messi ne semble pas avoir été difficile à convaincre. Paris lui offre deux éléments essentiels à ses yeux : sa famille est heureuse et le PSG lui permet de rester au top niveau européen. Alors que la carrière de Cristiano Ronaldo touche à son crépuscule, celle de Messi vient de connaître son apogée avec le titre mondial. Et l’Argentin n’est pas rassasié."