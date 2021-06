PSG - Mercato : Liverpool veut jouer un sale tour à al-Khelaïfi avec Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Entre Nasser al-Khelaïfi qui a juré lundi qu'il ne partirait pas cet été et qu'il finirait par prolonger et Neymar, qui aurait accepté de parapher un nouveau bail à l'unique condition qu'il reste, Kylian Mbappé a dû se faire une raison : il passera la saison 2021/22 au PSG. Mais le champion du monde au fort caractère n'a pas forcément apprécié les propos de son président et il n'est pas certain qu'il accepte de s'engager sur la durée avec le club de la capitale.

Chelsea est également sur les rangs

Ce scénario ferait les affaires de Liverpool. Les Reds n'ont pas les moyens, comme Jürgen Klopp l'a expliqué il y a quelques mois, de payer une grosse indemnité pour le natif de Bondy. En revanche, ils peuvent lui offrir un salaire colossal, ils ont un projet sportif de premier ordre, l'ambiance unique d'Anfield à offrir et l'appui de Nike, sponsor personnel de l'attaquant. Selon The Athletic, si Mbappé n'a signé nulle part au 1er janvier 2022, Liverpool négociera alors en direct avec lui pour une arrivée l'été suivante.

Les Reds seront forcément à la lutte avec le Real Madrid, qui n'a pas tout à fait perdu espoir de recruter le prodige cet été, même si tous les signaux sont contre lui. Chelsea serait également sur les rangs mais les Blues sont déjà en négociations pour attirer Erling Haaland (Dortmund) cet été. Auront-ils les moyens de s'offrir les deux stars de demain ? En tout cas, les propos flatteurs de Mbappé à l'égard de Tuchel prouvent que le joueur serait ravi de retrouver son ancien entraîneur.