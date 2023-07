PSG - Mercato : Lloris a donné sa réponse à Paris

Zapping But! Football Club PSG : Kylian Mbappé a-t-il réussi un sans-faute cette saison ?

En quête d'un gardien cet été pour venir concurrencer Gianluigi Donnarumma la saison prochaine, le Paris Saint-Germain aurait approché l'ancien capitaine de l'équipe de France, Hugo Lloris, d'après L'Équipe et Sports Zone.

Lloris ouvre la porte au PSG

Une information confirmée ce lundi par RMC Sport, qui croit savoir que le portier français, libre de tout contrat depuis la fin de son aventure avec Tottenham, serait ouvert à l'idée de rejoindre le PSG cet été et serait séduit par le projet parisien. Mais pour le moment, il n'y aurait rien de concret entre le club de la capitale et l'ancien gardien de l'OGC Nice et de l'Olympique Lyonnais. Affaire à suivre donc...

🔴🔵 Le PSG a pris des renseignements sur Hugo Lloris, mais pour le moment il n’y a rien de concret et le club de la capitale n’est pas allé plus loin. Cependant le gardien de 36 ans est ouvert à l’idée de rejoindre Paris.https://t.co/wAwDjhajDC pic.twitter.com/ZLpCX4QELU — RMC Sport (@RMCsport) July 17, 2023

