PSG - Mercato : Lucas Hernandez déjà pris à partie à Paris !

Le PSG serait proche de tenir une nouvelle recrue d’envergure. Selon Le Parisien, Lucas Hernandez pourrait être le tout nouveau renfort de Luis Campos cet été après l’accord du joueur de 27 ans et l’avancée des négociations avec le Bayern Munich.

« Tu n’es pas le bienvenu, le Marseillais… »

Mais alors que le transfert de Hernandez au PSG semble en très bonne voie, le président du Collectif Ultras Paris a fait une sortie pour le moins étonnante sur son compte Instagram. « Tu n’es pas le bienvenu, le Marseillais… et on te le fera savoir », peut-on lire dans le message publié par Romain Mabille. Info ou intox ? On devrait très vite le savoir...