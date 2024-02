PSG Mercato : Lucas Paqueta s'éloigne encore plus de Paris

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Le nom de Lucas Paqueta revient souvent au PSG. Le milieu de terrain brésilien est très apprécié de l'état major du club de la capitale et il brille depuis son arrivée à West Ham. Mais selon Ekrem Konur, c'est vers un autre club que l'ancien lyonnais pourrait se diriger cet été. City ne le lâche pas Paqueta serait en fin dans le viseur de Manchester City, à nouveau. L'été dernier, les Citizens avaient été proches de l'engager mais ils s'étaient ravisés après que le joueur ait fait l’objet d’accusations liées à des paris sportifs douteux. Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Pisté par le PSG, Lucas Paqueta, l'ancien joueur de l'OL, pourrait prendre une autre direction en fin de saison. Paqueta serait en fin dans le viseur de Manchester City, à nouveau. L'été dernier, les Citizens avaient été proches de l'engager mais ils s'étaient ravisés après que le joueur ait fait l’objet d’accusations liées à des paris sportifs douteux.

Laurent HESS

Rédacteur