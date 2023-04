PSG - Mercato : Luis Campos a ciblé un défenseur de 16 ans

Une rumeur, déjà. Et même une de plus. Donnée par le toujours bien informé Fabrizio Romano, spécialiste reconnu du marché des transferts. Ainsi, le PSG, qui oeuvre davantage sur les joueurs aguerris et surtout reconnus, aurait avancé ces derniers mois sur le dossier d'un très jeune joueur.

Il s'agit du défenseur central croate de l'Hajduk Split, Luka Vuskovic, âgé de 16 ans. Il n'a, à ce jour, disputé que 5 matches avec l'équipe première, mais semble déjà impressionné son monde puisque Manchester City serait également sur les rangs. Le club anglais pourrait même proposer plus de dix millions d'euros.

A suivre.

PSG are still interested in Hajduk CB Luka Vušković (2007). ⭐️🇭🇷



…but understand the club has now also activated other options in case they will decide to walk away from Vušković deal, including another Croatian talent.



Man City bid: €12m.

More PL clubs have entered the race. pic.twitter.com/t4hu72ctaZ