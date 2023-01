PSG – Mercato : Luis Campos a déjà éliminé deux pistes pour l'attaquant mystère

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

C'est un secret de polichinelle : pour remplacer Pablo Sarabia parti à Wolverhampton, le PSG s'est mis en quête d'un attaquant de complément à 10-15 M€ pour la fin du mois de janvier. Si, pour l'heure, on ne sait pas grand chose des trois pistes actuellement creusées par Luis Campos pour Paris (sinon que l'une d'entre elle n'évolue pas en Europe!), on sait en revanche ce que le chasseur de tête portugais ne veut pas. Pas de Marcus Thuram ni de Xavi Simons cet hiver... En effet, L'Equipe a avancé quelques indices dans son dernier papier Mercato sur le PSG. « Le PSG veut se renforcer avec un attaquant qui évolue côté droit, capable de rentrer vers l'intérieur sur son pied gauche. Ce ne sera donc pas Marcus Thuram, que Luis Campos apprécie mais qui correspond au profil opposé, ni un retour au club anticipé de Xavi Simons, devenu une pièce maîtresse du PSV Eindhoven », écrit Damien Degorre sur le sujet. Pas de Milan Skriniar non plus ! Quant à la venue de Milan Skriniar (Inter Milan) cet hiver ? Elle est quasiment impossible... Le club lombard ne veut pas le libérer à moins de 20-25 M€ cet hiver et le PSG, serré par le fair-play financier, n'a pas les moyens de s'affranchir d'une telle somme. La priorité est bien le recrutement d'un attaquant droit et puis c'est tout !

Pas de Thuram ni de Simons au PSG en janvier Si on ne sait pas quels sont les trois profils avec lesquels Luis Campos discute pour l'attaquant du PSG, on sait déjà qui il ne prendra pas et pourquoi. Marcus Thuram (Borussia Monchengladbach) et Xavi Simons (PSV Eindhoven) sont des pistes éliminées.

Alexandre Corboz

Rédacteur

