PSG – Mercato : Luis Campos a désigné ses 4 priorités

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paolo Dybala fait attendre Paris

S'il avance dans l'ombre en attendant que son rôle de super conseiller du PSG soit officialisé, Luis Campos a déjà les idées claires et les listes pour amorcer le Mercato d'été parisien. Et quelques maigres fuites sortent sur les projets de l'ancien architecte de l'AS Monaco et du LOSC.

La liste des postes prioritaires du PSG a fuité

Alors que L'Equipe avance la volonté de Campos de faire venir cinq joueurs (dont deux qui auraient déjà donné leur accord oral!) et « franciser » l'effectif, Le Parisien parle lui de quatre postes clés au minimum ciblé par le meilleur chasseur de tête du monde.

Dans le détail, Luis Campos ciblerait un défenseur central, deux milieux et un attaquant polyvalent. Reste que les têtes de ses diverses pyramides de recrues restent floues et, qu'à chaque agent cherchant à l'appeler, l'ancien scout du FC Porto joue la montre.

Alexandre Corboz

Rédacteur