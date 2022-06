PSG – Mercato : Luis Campos a mis le bazar entre Ekitike et Newcastle

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris chamboule tout pour Skriniar

Si le Stade de Reims ne désespère pas de faire une grosse vente concernant le prometteur Hugo Ekitike (20 ans), l'attaquant pourrait bien faire capoter le deal de son départ à Newcastle. En effet, Fabrizio Romano explique sur son compte Twitter que c'est du camp Ekitike qu'émane le coup de frein du dossier.

Reims et les Magpies ont beau s'être entendus depuis longtemps sur l'indemnité de transfert, l'attaquant de l'équipe de France U20 (9 buts en L1 cette saison) ralentit le deal... Dans l'espoir que le PSG accélère sur le dossier.

Selon le journaliste italien, Hugo Ekitike est bien une option explorée par Luis Campos (nouveau conseiller Mercato du PSG) qui a visiblement convaincu l'ancien joueur de Veljo de patienter. Si l'approche tarde à se formaliser francilien, c'est parce que le dossier de l'entraîneur n'est pas encore réglé. Dans tous les cas, Paris voit Ekitike comme un renfort immédiat... Et n'envisage pas de reprêter l'attaquant à Reims pour qu'il poursuive son apprentissage.

There’s still no agreement between Hugo Ekitike’s camp and Newcastle, despite fee agreed with Reims weeks ago. Paris Saint-Germain, exploring a move for Ekitike - Campos likes him. ⭐️🇫🇷 #PSG



Still early stages with PSG - been told there would be no plan of loan back to Reims.