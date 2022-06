PSG - Mercato : Luis Campos aurait déjà flashé sur une pépite !

Zapping But! Football Club PSG : Lukaku une opportunité XXL pour Paris !

C'est l'époque. Et ça va même durer plusieurs semaines. On parle ici des rumeurs mercato qui, bien entendu, vont concerner le PSG, que ce soit sur le banc de touche, avec un éventuel remplacement de Pochettino, ou sur le terrain avec certains profils ciblés.

Cette fois, une rumeur venue de Turquie. Et qui concerne Arda Güler, milieu de terrain offensif et paraît-il très talentueux évoluant à Fenerbahçe. Selon divers médias, son nom est coché par tous les plus grands clubs européens, Bayern Munich, Borussia Dortmund, Arsenal, Liverpool et Manchester City.

Mais comme le relaie également le média turc Trtsport, le PSG serait récemment arrivé sur le dossier et ne redouterait pas de devoir s'acquitter des 30 millions d'euros demandés par le Fener. A suivre.

Pour résumer Qui dit PSG dit club ambitieux et aux moyens débordants. Logique, dès lors, en cette période de mercato estival, que d'innombrables noms soient associés au club de la capitale. Seule exception, cette fois, il s'agit d'une future pépite annoncée.

Benjamin Danet

Rédacteur