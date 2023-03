PSG - Mercato : Koné envoie un signal positif, Campos connaît le prix à payer

Zapping But! Football Club PSG : que faut-il attendre du trio offensif avant le Mondial ?

S’il a l’occasion de rester au PSG en fin de saison, Luis Campos devra en montrer beaucoup plus au mercato. Décevant lors des deux dernières fenêtres de transferts, l’homme fort du PSG a donc déjà ciblé des recrues pour cet été. Manu Koné fait partie de la liste. Le jeune milieu de terrain français du Borussia Mönchengladbach se sait courtisé et a d’ailleurs envoyé un appel du pied au PSG, un club qu’il affectionne tout particulièrement.

Pour autant, l’affaire ne sera pas simple. Selon l’excellent Fabrizio Romano, Koné sera l'un des grands noms du marché et pourrait quitter Gladbach pour un minimum de 50 millions d'euros plus des bonus ! En plus du PSG, Chelsea et Manchester United intéressés par son profil. « La course reste ouverte », conclut-il sur Twitter. De son côté, le joueur a encore ouvert la porte au PSG.

« Pour l’instant je suis à Mönchengladbach. Je vis bien les rumeurs, je ne fais pas attention à tout ce qui se dit. C’est plus mon entourage et mes amis, qui m’envoient les articles, indique-t-il au Parisien. C’est une fierté pour eux de voir mon nom associé à de grands clubs, mais moi ça ne me fait ni chaud, ni froid. Je préfère terminer ma saison tranquillement. Après, il se passera ce qui doit se passer. Le PSG ? (Il sourit). C’est vrai que je suis Parisien, je suis né et j’ai été formé ici (passé par le Paris FC et Boulogne-Billancourt). Il y a un lien logique. Mais que ce soit Paris ou un autre club, peu m’importe. Je veux juste jouer au football. À Mönchengladbach, je joue. Donc, si je dois partir, je penserai d’abord à jouer. »