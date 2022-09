PSG - Mercato : Luis Campos déjà prêt à lâcher Galtier ?

Zapping But! Football Club PSG-INFO BUT ! Leonardo ( encore ) recalé par un Intériste

Les relations orageuses entre Antero Henrique et Luis Campos auront-elles raison de ce dernier au PSG ? Telle est la question posée ce dimanche par The Times, qui ne voit pas vraiment l’ancien conseiller sportif du LOSC faire de vieux os à Paris. En cause ? Son attrait pour travailler avec d’autres clubs, comme il le fait déjà au Celta Vigo.

Cette fois-ci, c’est vers l’Angleterre et Chelsea que son regard serait tourné. Alors que les Blues sont en pleine restructuration, suite à l’arrivée d’un nouveau propriétaire, Campos serait ciblé pour devenir le prochain directeur sportif et ainsi faire la paire avec Graham Potter, qui a récemment remplacé Thomas Tuchel.

Comme le précise le média britannique, le patron de Chelsea, mécontent des performances de ses équipes, aurait déjà pris contact avec Campos. Reste à savoir si la bonne entente que le Portugais entretient avec Christophe Galtier et le projet qu’il a initié au PSG seront plus forts.