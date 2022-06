PSG - Mercato : Luis Campos doublé sur une priorité estivale ?

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Toujours pas intronisé nouveau directeur sportif du PSG, Luis Campos travaille déjà sur plusieurs dossiers. Et notamment sur celui, récurrent du grand milieu de terrain qui permettra au club de la capitale d'atteindre enfin son objectif de victoire en Champions League. Parmi les pistes envisagées, il y a notamment celle menant au Barcelonais Frenkie De Jong, qui aimerait rester en Catalogne mais que le Barça préférerait vendre histoire de renflouer les caisses.

Mais si Campos tient réellement à recruter l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam, il va devoir passer la vitesse supérieure. Car selon Sport, Manchester United aurait l'intention de boucler le dossier De Jong dès cette semaine ! Les Red Devils, désormais dirigés par un compatriote, Erik ten Hag, seraient sur le point de le convaincre de venir en lui donnant les clefs de l'équipe pour les saisons à venir. Encore plus responsabilisé que chez les Blaugrana, De Jong accepterait d'être transféré pour 80 M€. On le voit, les négociations sont bien avancées. Pas bon signe pour Paris...

Man Utd transfer round-up: Red Devils ‘close in’ on Frenkie de Jong amid Juan Mata twist https://t.co/wBlII1j69p — Football Reporting  (@FootballReportg) June 5, 2022

Pour résumer Le PSG de Luis Campos réfléchirait à la possibilité de recruter le milieu de terrain néerlandais du FC Barcelone Frenkie De Jong. Mais Manchester United fait le pressing pour récupérer l'ancien de l'Ajax et il compte décrocher un accord dès cette semaine.

Raphaël Nouet

Rédacteur