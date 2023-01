PSG - Mercato : Luis Campos est fixé pour João Felix

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Selon The Athletic, Manchester United, Arsenal et Chelsea font partie des clubs qui lorgnent João Felix, le milieu portugais de l'Atlético de Madrid, qui souhaite quitter les Colchoneros et ne laisse pas insensible Luis Campos, son compatriote. Mais l'Atlético a des exigences qui pourraient refroidir l'ancien lillois. Un prêt payant de 21 M€ pour six mois ! En effet, le club espagnol espérerait vendre le joueur entre 130 et 140 M€ selon la presse ibérique. Et l'Atlético demanderait 21 M€ sur six mois (15 millions de frais de prêt et 6 millions d’euros de salaire) pour prêter Felix lors de la deuxième partie de saison.

Laurent HESS

Rédacteur