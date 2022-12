PSG - Mercato : Luis Campos fonce sur deux cracks pour l'après Sergio Ramos !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Si le PSG s'est attaché les services de Luis Campos en qualité de conseiller sportif, ce n'est pas seulement pour faire venir des stars dans la Capitale. Le club parisien s'est aussi payé un « oeil » à même de voir avant tout le monde les talents de demain et, si l'on en croit Calciomercato, le Portugais travaille déjà sur la venue de deux pépites croates en défense centrale.

Agés de 15 ans tous les deux mais surclassés dans leurs clubs, Luka Vuskovic (U19 de l'Hadjuk Split) et Ljubo Puljic (U17 du NK Osijek) font l'objet d'une grosse bataille de cadors européens. Si la Juventus, le Bayern Munich, l'Atalanta Bergame ou encore le groupe Red Bull (Leipzig, Salzbourg) sont tous prêts à dégainer, Paris est aussi sur les rangs grâce à Luis Campos.

Le média parle même d'une offre de 7 M€ de l'un des clubs cités pour le premier nommé. S'il n'est pas confirmé qu'il s'agit du PSG, la probabilité existe bel et bien. On le sait : Paris cherche à renforcer son axe central pour le présent et le futur mais tombe actuellement sur un os dans le dossier Milan Skriniar.