PSG - Mercato : Luis Campos ne veut pas vendre la mèche pour son arrivée à Paris

Son avenir

"Vous saurez bientôt. C'est pour moi aussi un moment de réflexion, de discussion, qui fait partie de notre vie. Nous allons attendre les prochains jours pour comprendre ce que je ferai effectivement la saison prochaine."

Conceiçao

"Il faut dire que Sérgio Conceiçao est déjà dans un grand club. Un grand club du football mondial, avec une histoire fabuleuse. Je ne sais pas quelles sont les prétentions de Sérgio. Je sais que c'est un entraîneur que j'admire beaucoup, qui a une qualité extraordinaire, avec son équipe avec laquelle il travaille. Bien sûr j'espère que Sérgio, qui je sais a encore deux ans de travail, réfléchira à cette période. Je le répète : je ne connais pas ses prétentions, mais j'admets qu'il a encore de nombreuses possibilités, car il continue à faire un travail spectaculaire. Ce que je lui souhaite, c'est la meilleure des chances du monde et qu'il continue à prendre de bonnes décisions, comme il l'a fait jusqu'à présent."

Amorim

"Au cours des trois ou quatre dernières années au Portugal, Rúben Amorim a clairement démontré son énorme potentiel. Il a beaucoup fait évoluer le Sporting sur différents aspects, et son équipe aussi. L'année dernière, il a également été un beau champion du Portugal. Cette année, c'est l'équipe qui s'est rapprochée le plus du FC Porto, avec un football de grande qualité. Mais ces questions devraient être posées aux entraîneurs plutôt qu'à moi-même. Nous parlons de deux entraîneurs, dans ce cas des Portugais qui ont des contrats avec leurs clubs, qui sont dans des grands clubs avec de grandes histoires et une grande force dans le football mondial."

