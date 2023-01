PSG - Mercato : Luis Campos a fixé une date pour régler le cas Sergio Ramos

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Arrivé à l’été 2021 dans le club de la capitale, Sergio Ramos a réalisé une saison blanche lors de son premier exercice avec le PSG en raison de nombreux pépins physiques. Le coach parisien, Christophe Galtier a donné du temps de jeu ces derniers mois à la légende espagnole qui a réussi à enchaîner les matchs. Devenu titulaire grâce à l’absence de Presnel Kimpembe, l’ancien du Real Madrid a réalisé 22 matchs toutes compétitions confondues avec le PSG. En fin de contrat en juin, une prolongation est à l’étude…

Pas forcément très rassurant par moments, à 36 ans, Sergio Ramos pourrait bien continuer l’aventure avec Paris. Selon les informations du journal The Athletic, les dirigeants du PSG vont surveiller le défenseur central et ils prendront une décision en fin de saison. Pour le moment, une prolongation serait dans les tuyaux selon le média anglais. Luis Campos souhaiterait se concentrer en priorité sur les dossiers chauds, c’est-à-dire Lionel Messi, Marquinhos et Presnel Kimpembe.

L’Euro dans le viseur ?

The Athletic précise que le joueur se sent heureux dans la capitale. Son objectif serait de prolonger avec le PSG, il espère retrouver au plus vite la Roja pour pourquoi pas disputer le prochain Euro 2024 avec l’Espagne, affaire à suivre…