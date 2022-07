PSG - Mercato : Luis Campos prêt à jouer un vilain tour à José Mourinho ?

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Si le départ de Leonardo semblait mettre un frein au Mercato presque 100% Série A du PSG, il semblerait que Luis Campos continue encore un peu à creuser la filière italienne. On le sait : depuis l'échec du dossier Sven Botman (ex-LOSC, Newcastle), Milan Škriniar (Inter Milan, 27 ans) est la priorité en défense. Selon Sky Italia, le PSG négocie toujours avec l'espoir d'inclure des indésirables dans le deal pour baisser le prix de 80 M€ réclamé.

Zaniolo (AS Roma) visé en plus de Skriniar (Inter Milan) ?

Concernant le renfort offensif souhaité, le PSG se serait récemment manifesté auprès de l'AS Rome pour récupérer Nicolo Zaniolo (23 ans). Sortant d'une saison honnête (8 buts, 9 passes décisives en 42 matchs), l'Italien est vu comme le remplaçant idéal d'Angel Di Maria alors que le Corriere dello Sport cite le Milan AC et la Juventus de Turin parmi les autres clubs intéressés par l'ailier des Giallorossi.

Toujours selon ce même média, la Roma exigerait entre 50 et 60 M€ pour racheter les deux dernières années de contrat de Zaniolo (2024). Pas fermé à une prolongation au sein de son club actuel, l'international transalpin attend quand même un salaire de 5 M€ par an pour valider son changement de statut. Un tarif qui n'effraie pas le PSG...

Zaniolo (AS Rome) nouvelle cible du PSG ? Selon la presse italienne, le PSG serait intéressé par l'ailier de l'AS Rome Nicolo Zaniolo (AS Rome, 23 ans) pour remplacer Angel Di Maria. Une piste déjà suivie par la Juve et le Milan AC pour laquelle il faudra sans doute batailler...

Alexandre Corboz

Rédacteur

Podcast Men's Up Life