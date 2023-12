PSG – Mercato : Luis Campos prêt à se lancer sur un crack à 100 M€ ?

Le PSG va-t-il casser sa tirelire à nouveau. Ekrem Konur annonçait déjà le 30 novembre sur X, que les deux clubs de Manchester se positionnaient sur le jeune Portugais Joao Neves (Benfica, 19 ans). Le spécialiste turc du Mercato a depuis rajouté que le PSG entre dans la course pour le milieu défensif.

Benfica ne va pas faire de cadeau en cette période de Noël. Si le PSG, Manchester City et United veulent l'intégrer dans leur effectif, il faudra débourser les 100 millions d’euros réclamés par le club de Lisbonne. Une coquette somme, qui correspond à à peine moins que la clause libératoire du natif de Tavira (120 M€) et qui a surtout pour but d'éloigner les grands clubs pour janvier.

Du côté de Paris, on ne dépensera pas une telle somme sur un Mercato d'hiver à priori. Surtout que Gabriel Moscardo, qui arrive des Corinthians, va combler le même besoin dans l'effectif de Luis Enrique.

💣💥PSG, Manchester City and Manchester United are competing to sign João Neves, the 19-year-old player of SL Benfica. 🔵#PSG🔵#MCFC🔴#MUFC



💥The Portuguese club have set a price tag of 100 million euros for the Portuguese player.

🇵🇹 🔴#SLBenfica https://t.co/nFZnffkQGM pic.twitter.com/YGLEfoU0uA