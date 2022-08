PSG – Mercato : Luis Campos serait déjà ok avec Marcus Rashford !

Comme révélé par L'Equipe hier, le PSG est bel et bien sur les rangs pour s'offrir Marcus Rashford (Manchester United, 24 ans). L'Anglais serait la « perle rare » polyvalente voulue par Luis Campos pour compléter l'effectif de Christophe Galtier suite à la vente d'Arnaud Kalimuendo et alors que Mauro Icardi est poussé dehors, rélégué au loft, par le club.

D'après le journaliste italien Nicolo Schira, le PSG n'en est plus à la simple prise d'intérêt pour Rashford. Symbole de Red Devils, le buteur international britannique (46 capes, 12 buts) serait déjà d'accord sur les termes de son contrat dans la Capitale française et n'attendrait plus que Paris se mette d'accord avec Manchester United pour finaliser son transfert.

Sous contrat jusqu'en juin 2023, Marcus Rashford ne sait pas encore dans quelles conditions MU le laissera partir cet été. Tout dépend de la place qu'Erik ten Hag comptait lui accorder dans son plan de restructuration du club...

#PSG are in advanced talks to try to sign Marcus #Rashford from #ManchesterUnited. Agreed personal terms between the forward and #Paris, which are working to reach an agreement with #MUFC. #transfers https://t.co/Syt9jjkzG7