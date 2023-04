PSG - Mercato : Luis Campos veut relancer un Bleu du Real Madrid !

Zapping But! Football Club PSG : faut-il déjà s'inquiéter pour le mercato parisien ?

Le PSG va devoir recruter malin s’il veut se relancer en passant entre les mailles du fair-play financier cet été. Pour parvenir à ses fins, Luis Campos regarderait déjà du côté du Real Madrid et plus précisément dans le couloir gauche de sa défense. Selon El Nacional, Ferland Mendy plaît beaucoup aux dirigeants parisiens. L’explosion d’Eduardo Camavinga au poste de latéral gauche lui a barré la route au Real Madrid, où il n’a joué que 7 matchs en 2023 à cause de pépins physiques récurrents.