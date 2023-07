PSG - Mercato : Luis Enrique a pris une décision radicale avec Verratti

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Luis Enrique doit avaler des couleuvres depuis son arrivée au PSG. La première, c'est bien-sûr le bras de fer entre le club et Kylian Mbappé. Et la seconde, c'est la volonté de Marco Verratti de quitter la capitale.

Il veut le retenir à Paris

L'Italien a accepté l'offre d'Al-Hilal qui lui propose trois ans de contrat et il n'attend plus que le feu vert de Nasser Al-Khelaïfi pour faire ses valises. Une issue que redoute Luis Enrique. Selon Le Parisien, l'Espagnol souhaite s'appuyer sur Verratti et en faire une pièce maîtresse de son équipe, à condition qu'il retrouve l'intégralité de ses moyens. Tout un programme...

PSG – Mercato : Al-Hilal va booster son offre, Verratti n'attend plus que le feu vert de Nasser ! https://t.co/UOAZbxcZ33 — But! Football Club (@club_but) July 27, 2023

Podcast Men's Up Life