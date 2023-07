PSG - Mercato : Luis Enrique a validé une révolution initiée par Luis Campos

Zapping But! Football Club PSG - Mercato : Paris répète-t-il déjà les mêmes erreurs ?

Au Paris Saint-Germain, les feux de l'actualité sont concentrés sur l'avenir de Kylian Mbappé. Car un départ pourrait tout changer pour le club de la capitale. Mais à côté de ça, il y a un dossier tout aussi important qui est mené par Luis Campos, avec l'aval de Luis Enrique et l'aide de son ennemi intime Antero Henrique, celui du dégraissage. Car l'effectif parisien est beaucoup trop large, notamment parce que le club ne parvient pas à vendre des joueurs payés à prix d'or. Après une première tentative infructueuse à l'été 2022, Campos compte bien dégraisser cet été.

Des joueurs à vendre mais difficilement vendables...

Selon L'Equipe, pas moins de douze joueurs sont dans son viseur : Navas, Wijnaldum, Draxler, Icardi, Paredes, Bernat, Kurzawa, Dagba, Bitshiabu, Ekitiké, Diallo et Pembélé. Bien sûr, tous ne partiront pas mais trouver un point de chute aux cinq premiers serait déjà un gros coup tant leurs salaires pèsent sur les finances. Un gros coup mais une gageure car Wijnaldum, Draxler et Paredes n'ont rien réussi de bon en 2022-23 alors que l'âge de Navas (36 ans) est un obstacle à un transfert. Et pour tous, encore une fois, les salaires astronomiques versés par Paris constituent un sacré obstacle car, logiquement, les joueurs ne veulent pas gagner moins...

Le calendrier du Paris Saint-Germain pour 2023-24

Evidemment, c'est le vert !



La une du journal L'Equipe, à retrouver ce samedi avec le magazine et France Football. Lire nos éditions > https://t.co/Y2tqkyJcJD pic.twitter.com/xeqsqCKW5d — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 8, 2023

Podcast Men's Up Life