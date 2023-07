PSG : Luis Enrique fait le point sur le Mercato et vend la mèche pour des départs

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Le dossier autour de Kylian Mbappé est réglé, le natif de Bondy est à présent considéré comme indésirable par le PSG. Kylian Mbappé devrait être vendu par le PSG, comme tous ceux qui figurent sur cette liste. Mais d’autres départs pourraient intervenir.

Des départs et des arrivées à prévoir

Après son arrivée au Japon, Luis Enrique s’est exprimé sur le mercato. « L’effectif doit encore être renforcé et des départs doivent encore être faits, et nous allons profiter de ces matchs en tournée pour trouver les sensations et les objectifs que nous cherchons à atteindre sur le terrain », a-t-il déclaré, rapporte L’Équipe. Des départs et des arrivées sont à prévoir. Les matchs amicaux prévus seront donc l’occasion pour Luis Enrique de voir qui doit partir et à quels postes des recrues doivent venir. Le mercato du PSG n’est pas fini…

Podcast Men's Up Life