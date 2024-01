PSG – Mercato : Luis Enrique réclame un cadre de Mourinho en janvier !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Avec la grosse blessure de Milan Skriniar et le départ possible de Nordi Mukiele vers le Bayern Munich, le PSG étudie la possibilité de recruter un défenseur central supplémentaire en plus du jeune brésilien Lucas Beraldo, arrivé cet hiver de Sao Paulo.

Llorente la nouvelle priorité ?

Selon le journaliste de la chaîne L’Equipe Bertrand Latour, Luis Campos aurait des vues sur un cadre de l’AS Rome de José Mourinho : Diego Llorente (30 ans). Prêté par Leeds avec obligation d’achat à l’été 2024, l’international espagnol (10 capes) s’est parfaitement relancé en Série A (23 apparitions, 2 passes décisives).

Selon Foot Mercato, le profil de Llorente aurait été validé par Luis Enrique après que le PSG a tenté sa chance pour Dayot Upamecano (Bayern Munich).

