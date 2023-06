PSG : Luis Enrique s'est déjà démarqué de Galtier

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Le compte Twitter PSG Community confirme plusieurs informations concernant Luis Enrique : l'Espagnol devrait s'engager pour deux ans plus un en option, il devrait percevoir un salaire de 10 M€ annuels, il ne s'opposera pas aux départs déjà prévus comme celui de Lionel Messi et il aurait obtenu des garanties concernant les arrivées. Mais ce n'est pas tout : il a trouvé un bon moyen de se démarquer de son prédécesseur, Christophe Galtier.

Camara avait clashé Galtier sur le sujet

On se souvient qu'en fin de saison, l'entraîneur des U19, Zoumana Camara, avait regretté que Galtier ne soit pas venu une seule fois jouer son équipe ou encore qu'il n'ait pas pris de renseignements sur certains joueurs. Eh bien Luis Enrique a promis de suivre attentivement ce qui se passera au centre de formation afin de convoquer les espoirs les plus méritants. Une façon, également, de répondre à un vœu pieux de QSI, qui voulait à son arrivée à Paris former le futur Messi plutôt que de le recruter...

Pour résumer Les entraîneurs du centre de formation du Paris Saint-Germain ont regretté en fin de saison que Christophe Galtier ne soit jamais venu les voir pour leur demander des renseignements sur les jeunes. Son probable successeur, Luis Enrique, n'agira pas de même.

