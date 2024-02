Mercato : le PSG vise une cible du Real Madrid pour l'après-Mbappé

Après l'annonce de Kylian Mbappé de quitter le PSG, et sa probable signature au Real Madrid, de nombreux noms sortent déjà pour remplacer l'ancien monégasque dans la capitale. Rafael Leao (AC Milan) et Victor Osimhen (Naples) auraient les faveurs de Luis Campos, mais Luis Enrique penserait à un compatriote.

Il s'agit de Nico Williams, l'ailier de l'Athletic Bilbao. Selon Ekrem Konur, l'intérêt parisien s'intensifie, mais l'international espagnol est également ciblé par Chelsea, Arsenal, Manchester United, Aston Villa, le Real Madrid, l'Atlético Madrid et le Barça. Pas très surprenant, vu son potentiel et sa forme du moment...

