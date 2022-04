PSG - Mercato : les deux gros freins à la piste Mahrez à Paris

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Si L'Equipe a confirmé les informations de Foot Mercato concernant un intérêt du PSG pour Ryad Mahrez et que la rumeur est renforcée par la proximité de la fin de contrat de l'Algérien à Manchester City (2023), l'affaire semble néanmoins compliqué.

Un supporter de l'OM, pas le meilleur moyen de se réconcilier avec les supporters

Bien que le natif de Sarcelles fasse un beau pendant à Neymar et qu'il incarne la fameuse « figure arabe » recherchée par QSI à son arrivée à Paris en 2011, Ryad Mahrez ne serait pas un bon signale envoyé aux supporters avec qui la direction est en froid. Parisien de naissance et pas fermé à rejoindre le PSG, l'ancien Havrais n'a jamais caché être en premier lieu un supporter de l'OM. Pas la meilleure déclaration d'intention qui soit dans le contexte actuelle. Surtout que les supporters reprochent régulièrement à la direction de penser davantage aux réseaux sociaux et au marketing qu'à une cohérence sportive et identitaire.

Un profil redondant avec Ousmane Dembélé

Par ailleurs, et même si L'Equipe assure que les deux dossiers sont indépendants, on voit mal le PSG faire à la fois Ryad Mahrez et Ousmane Dembélé, qui présente l'avantage d'être plus jeune (7 ans de moins!) … et libre de tout contrat. Même si la piste séduira sans doute plus les Fennecs supporters du PSG, la raison pousse plutôt Paris à se coucher sur ce dossier.

Mahrez au PSG, pourquoi on y croit pas... L'air de rien, L'Equipe a lâché une petite bombe vendredi soir en confirmant un intérêt du PSG et du Real Madrid pour Ryad Mahrez (Manchester City, 31 ans). Mais l'Algérien peut-il réellement rejoindre Paris ? C'est pas gagné...

Alexandre Corboz

Rédacteur