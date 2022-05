PSG - Mercato : malgré Mbappé, un champion du monde dit non à Paris

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Rendez-vous pour « SMS »

En parvenant à prolonger Kylian Mbappé, le PSG a non seulement conservé l'un des meilleurs joueurs de la planète mais il a en plus donné un sacré coup de boost à son projet. Les dirigeants parisiens sont convaincus que, grâce à leur attaquant, ils vont pouvoir continuer d'attirer les plus grandes stars de la planète, sans forcément avoir besoin de surpayer. Ce sera sans doute vrai, mais pas avec Benjamin Pavard. En interview à RMC, le défenseur, partenaire de Mbappé chez les Bleus, a expliqué qu'il ne comptait pas quitter le Bayern Munich, malgré l'intérêt du PSG.

« Je suis très heureux au Bayern, je suis dans l’un des meilleurs clubs du monde. Paris est un très bon club avec très bon projet, mais je ne me pose pas la question. Je me sens bien, il me reste deux ans de contrat au Bayern. Je suis bien là-bas. Je ne me pose pas de question ou je vais finir ma carrière, j’espère que ce sera dans longtemps. La Bundesliga, j’aime bien. J’ai gouté, je ne sais pas ce que l’avenir me réserve. Je n’ai pas gagné en France, il faut que je gagne en France. Si l’occasion se présente pourquoi pas, je suis ouvert à tout. J’ai deux ans de contrat, j’espère encore gagner des titres. »

