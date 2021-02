PSG - Mercato : Manchester City hors-jeu pour Messi ?

Zapping But! Football Club PSG, FC Barcelone, Real Madrid : les 10 joueurs les mieux payés en 2020

En fin de contrat en juin, Lionel Messi a trois options majeures pour son avenir : prolonger au FC Barcelone, s'engager avec le PSG ou avec Manchester City. Les Anglais ont l'énorme avantage d'avoir une surface financière aussi grande, voire plus, que Paris mais en plus de compter dans ses rangs Pep Guardiola, mentor de La Pulga. Le plus des propriétaires des Citizens était le suivant : offrir un contrat longue durée à Messi afin qu'il joue deux ans en Premier League, puis deux ou trois autres dans l'une de leurs filiales, par exemple aux Etats-Unis.

"Manchester City ne se lancerait pas dans l'opération"

Mais voilà que France Football assure ce mardi que les leaders du championnat anglais ne seraient plus intéressés ! "Recruter Messi vaut-il vraiment le coup ?, s'interroge l'hebdomadaire. Parce que bientôt 34 ans. Parce que salaire colossal. Parce que zéro plus-value à la revente. En Angleterre, la journaliste Semra Hunter a déjà assuré que Manchester City ne se lancerait pas dans l'opération. Pour toutes ces raisons-là. "Je sais de source sûre que le club ne fera pas d'offre. A cause de son âge et des finances. Il a lui-même déclaré qu'il se rapprochait de la retraite".

Une version qui n'a pas trouvé d'écho en Espagne, où l'on estime que Guardiola et compagnie sont bel et bien intéressés par Messi. Et qu'ils devraient entamer les négociations au printemps, quand ils en sauront plus sur la volonté du joueur lui-même (les élections auront eu lieu au FCB) et sur leurs moyens financiers. Mais si FF et la journaliste anglaise ont raison, le PSG se retrouverait seul au monde pour réaliser le coup du siècle !