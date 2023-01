PSG - Mercato : Manchester United annonce un budget XXL cet été, le rêve Mbappé possible ?

Si les dirigeants des clubs anglais s'expriment assez peu dans les médias, quand ils le font ce n'est pas pour énoncer des banalités. Directeur du football de Manchester United, John Murtough en a dit plus au Télégraph sur les ambitions des Red Devils sur les prochains Mercato.

« Nous ne serons pas trop occupé en janvier mais ce n'est pas un secret que nous regardons pour un nouveau buteur. Nous avons également prévu de dépenser 200 M£ sur le Mercato d'été. Nous sommes actuellement bien dans notre planification en vue de l'été prochain », a glissé le dirigeant.

Le dirigeant de Manchester United n'a pas précisé comment il comptait dépenser son enveloppe XXL mais certains médias britanniques n'hésitent pas à faire le lien avec la petite boutade d'Erik ten Hag parlant de la possibilité de faire signer à la fois Jude Bellingham (Borussia Dortmund) et Kylian Mbappé (PSG).

John Murtough on Man Utd plans: “We won’t be busy in Jan but it’s no secret that we're looking for a new striker. We already spent £200m in the summer”, says via @TelegraphDucker. 🔴 #MUFC



“We are already well under way with our planning for next summer”, John Murtough added. pic.twitter.com/SFQt2gKSxq