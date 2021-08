PSG – Mercato : Manchester United doublement roulé dans la farine par Paul Pogba ?

Zapping But! Football Club PSG : le top 10 des joueurs les plus utilisés de la saison 2020-2021

Ciblé par le PSG qui n'est pas encore réellement passé à l'action, Paul Pogba (28 ans) fait beaucoup parler outre-Manche. En effet, comme révélé il y a quelques jours et confirmé depuis, le Champion du Monde a refusé un véritable pont d'or (400 000£ par semaine) pour prolonger son bail au delà de juin 2022 avec Manchester United.

Manchester devra quand même payé le salaire de Pogba en cas de départ

Le Mirror dévoile les raisons de ce choix surprenant alors que Paul Pogba n'a aucune garantie de retrouver un pareil salaire ailleurs et qu'Ole Gunnar Solskjaer, le coach des Red Devils, fait des pieds et des mains pour convaincre son joueur de rester. Tout tiendrait dans une clause étonnante insérée par Mino Raiola dans le contrat de Pogba... Et acceptée par United.

En effet, si Paul Pogba venait à quitter le club cet été, il toucherait quoi qu'il arrive l'intégralité de sa dernière année de salaire à Manchester soit 15 M£ (17,5 M€). En quittant le Nord de l'Angleterre, le milieu des Bleus peut donc réaliser une belle bascule. Ce gros chèque est d'ailleurs la raison pour laquelle Manchester United réclame à minima 60 M£ (70 M€) pour son joueur. Une somme que le PSG juge excessive pour un joueur en fin de contrat dans un an...