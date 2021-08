PSG - Mercato : Marca lâche une bombe dans le dossier Mbappé

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Difficile de dissocier le vrai du faux. Surtout dans le dossier Kylian Mbappé, l'attaquant du PSG, annoncé avec insistance au Real Madrid. Alors que la piste semblait s'être refroidie ces dernières heures, et notamment depuis les deux buts inscrits par Mbappé à Reims, le quotidien espagnol, Marca, prétend le contraire.

Et assure même que les dirigeants du PSG sont bel et bien en train de négocier avec le Real Madrid pour un transfert qui pourrait donc être imminent.

On ne sait sur quel montant. Et on ne sait si le PSG avance sur le dossier du remplaçant de Mbappé. Seule certitude, la fin du Mercato va être animée. A Paris comme à Madrid...

🚨 ÚLTIMA HORA 🚨



🐢 💸 ¡PSG y Real Madrid negocian en estos momentos por Mbappé!https://t.co/0DRh0MhBLg — MARCA (@marca) August 30, 2021