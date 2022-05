PSG - Mercato : Marquinhos fait une révélation sur la prolongation de Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Kylian Mbappé a prolongé son contrat avec le PSG, jusqu’en juin 2025. Le buteur du club de la capitale a donc mis fin au feuilleton concernant son avenir, avant le match de la 38ème journée de Ligue 1 contre Metz. Le capitaine du PSG, Marquinhos s’est exprimé sur la prolongation de Mbappé et fait une révélation étonnante.

Pour Prime Vidéo, il s’exprime sur son coéquipier : « Franchement il a été fort sur ça, il n’a rien dit, il n'a rien montré. On avait quelques indices avant le match mais ce n’était pas sûr. Quand on était dans le vestiaire on a vu toute cette cérémonie, ça a fait plaisir. Ça nous a boostés pour avoir une belle énergie avant ce match. »

🗣️ @marquinhos_m5 sur l'annonce de Kylian Mbappé : "Il a été fort sur ça".



Le capitaine parisien assure ne pas avoir été mis dans la confidence de l'annonce de @KMbappe.

Pour résumer Après le match contre Metz, Marquinhos s’est exprimé sur la prolongation de Mbappé et fait une révélation. Le défenseur central brésilien du PSG annonce que le vestiaire a découvert la prolongation au dernier moment, avant le match.

Adam Duarte

Rédacteur