PSG - Mercato : Martinez pourrait recroiser Mbappé en février !

Depuis l'Argentine, où il continue de célébrer son titre de champion du monde, Emiliano Martinez continue de faire apprécier son côté bourrin et chambreur. Bien qu'il ait été trompé quatre fois par Kylian Mbappé lors de la finale, il se permet de se moquer allègrement de l'attaquant français, se baladant avec une poupée à son effigie sous le bras. Ses provocations lui ont valu un rejet unanime de la part des Français, Adil Rami et Eric Di Méco l'ayant méchamment insulté en retour. Mais peut-être qu'elles lui ont aussi coûté un transfert dans un grand club.

En effet, le journaliste italien spécialisé dans les transferts Fabrizio Romano a expliqué qu'il y avait un contact entre l'agent de Martinez et le Bayern Munich. Mais le géant bavarois n'aurait pas, pour le moment, lancé de négociations, préférant se concentrer sur d'autres pistes. Dommage car on rappelle que les Bavarois, privés de Manuel Neuer jusqu'à la fin de la saison, affronteront le PSG de Mbappé en 8es de finale de la Champions League en février !

FC Bayern are not working to sign Dibu Emiliano Martínez despite links — no talks ongoing. 🔴🇦🇷 #FCBayern



Alexander Nübel and Yann Sommer are the two options for Bayern to replace Manuel Neuer. Martinez, expected to stay at Aston Villa. #AVFC pic.twitter.com/TkbBDPB5k5