PSG – Mercato : Mauro Icardi a changé d'avis, Wanda Nara rentre à Paris !

Désireux de quitter le PSG l'été prochain, Mauro Icardi avait autorisé son épouse et agent Wanda Nara à discuter avec d'autres clubs. La belle Argentine était donc rentrée dans son fief de Milan lors des 15 derniers jours. Des « vacances » destinées à sonder le marché et a discuter d'un éventuel retour en Série A.

Mauro Icardi ne veut plus quitter Paris

Sauf que, comme le rapporte Sport Mediaset, l'attaquant du PSG a changé d'avis et ne souhaite plus quitter la Capitale française où il est sous contrat jusqu'en juin 2024. Si on ne sait pas ce qui a motivé la décision d'Icardi, cela ne fait pas forcément les affaires de Paris. Leonardo n'était en effet pas opposé à une vente de l'ancien avant-centre de l'Inter Milan pour dégager 50 M€ bienvenus à réinvestir sur Paulo Dybala ou Moise Kean.

Face à ce changement de cap de Mauro Icardi, Wanda Nara a, elle aussi, annoncé son départ... de Milan à l'occasion d'un post sur Instagram. « Au revoir Milan, on se revoit bientôt », a-t-elle écrit avant son retour à Paris.