PSG - Mercato : Mauro Icardi brise le silence et met les choses au point

Rien ne dit que Mauro Icardi sera encore un attaquant du PSG au début du prochain exercice. Mais tout laisse à penser que les dirigeants parisiens, si ils souhaitent s'en séparer, devront lui trouver une belle porte de sortie. Car l'Argentin, de toute évidence, n'a aucune intention de quitter la capitale. Il a ainsi tenu à la faire savoir il y a quelques minutes sur Instagram.

"Je regrette que certains médias désinforment. Moi et ma famille sommes très heureux à Paris et il me reste beaucoup d’années de contrat. Ça me rend fier que d’autres équipes soient intéressées, mais mon présent et mon futur sont à Paris". Pour rappel, Icardi est sous contrat jusqu'au mois de juin 2024 avec le PSG.