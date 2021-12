PSG - Mercato : Mauro Icardi et Wanda Nara partis pour rester à Paris ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

En manque de temps de jeu depuis le début de la saison, Mauro Icardi semblait se diriger vers un départ du Paris Saint-Germain cet hiver. Mais un retournement de situation aurait eu lieu.

En effet, selon les informations du journal L'Equipe, le directeur sportif du club de la capitale, Leonardo, ne compterait finalement pas vendre l'attaquant argentin lors du mercato hivernal. L'ancien joueur de l'Inter Milan et sa compagne et agent, Wanda Nara, devraient donc rester à Paris encore quelques mois de plus.