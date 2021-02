PSG - Mercato : Mauro Icardi fait de l'œil à Cristiano Ronaldo et la Juventus

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Vraiment difficile à cerner, ce Mauro Icardi ! Pas très bien acclimaté à Paris, où il a régulièrement déçu dans le jeu, au point d'être écarté du onze de départ pour le Final 8 de la Champions League en août, l'attaquant argentin n'existe que par ses buts. Et par ses polémiques. La dernière en date, qui fait beaucoup parler en Italie, remonte à hier soir.

A l'été 2019, il avait failli signer à la Juventus

A l'Allianz Stadium se disputait la demi-finale retour de la Coupe d'Italie entre la Juventus Turin et l'Inter Milan. Soit l'ancien club d'Icardi, où il a passé six ans (2013-19), où il a inscrit des buts à la pelle, porté le brassard, été l'idole des tifosi avant d'être honni, et le plus grand rival des Nerazzurri, cette Vieille Dame que les Intéristes détestent plus que tout. Logiquement, Icardi aurait dû être déçu par l'élimination de l'Inter (0-0 après le 1-2 de l'aller).

Mais non. Il a liké plusieurs messages sur les réseaux sociaux de Bianconeri se félicitant de la qualification. Trahison ? Oui, c'est ça. Mais ça ne remonte pas à hier, le ressentiment entre l'Argentin et l'Inter est tel qu'à l'été 2019, il avait voulu signer à la Juventus. S'il a finalement atterri au PSG, en prêt avec option d'achat alors que les Milanais avaient besoin de cash, c'était uniquement pour ne pas renforcer leur pire ennemi. Mais le chapitre entre Icardi et la Juve n'est peut-être pas refermé. Ses likes ne sont pas si innocents que ça, lui dont la famille rêve de retourner en Italie (ils ont d'ailleurs passé le premier confinement à Milan)…