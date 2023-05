PSG - Mercato : mauvaise nouvelle dans le dossier Ugarte

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

L'affaire semblait particulièrement bien engagée pour le PSG dans le recrutement de Manuel Ugarte. Le club de la capitale était prêt à régler les 60 M€ de la clause libératoire du milieu de terrain uruguayen de 22 ans au Sporting Portugal et ce dernier était OK pour laisser partir son joueur très prometteur. Seulement, les performances d'Ugarte cette saison n'ont pas tapé que dans l'œil de Luis Campos.

Chelsea est prêt à laisser le joueur une saison de plus au Sporting

Selon le journaliste uruguayen Franco Fernandez, Chelsea serait entré dans la danse. Et avec une offre pour le moment meilleure pour le Sporting, sans compter qu'Ugarte préfèrerait largement aller en Premier League qu'en Ligue 1. La proposition financière des Blues est également de 60 M€ mais assortie de bonus dont le montant avoisine les 5 M€. En outre, Chelsea est prêt à laisser le joueur une saison de plus au Sporting. Le PSG va devoir revoir sa proposition à la hausse s'il veut mettre la main sur ce milieu relayeur promis au plus bel avenir.

Manuel Ugarte muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Chelsea. Contrato por 6 años, cerca de 65 millones de Euros. Su anhelo por jugar en la Premier League cada vez está más cerca. pic.twitter.com/Nn0q4KtKwN — Franco Fernández (@FernandezSurkov) May 25, 2023

