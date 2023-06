PSG - Mercato : mauvaise nouvelle dans le dossier Lucas Hernandez

Zapping But! Football Club PSG - Mercato : Paris répète-t-il déjà les mêmes erreurs ?

En effet, le président du Bayern Munich, Herbert Hainer, a déclaré dans une interview à Bild qu'il avait l'intention de tout faire pour conserver Hernandez : « Nous sommes en pourparlers et notre souhait est de le prolonger à long terme ». Si prolongation il devait y avoir, on se souviendrait qu'un journaliste allemand avait annoncé que le clan Hernandez se servait du PSG pour obtenir un meilleur salaire de la part du Bayern...

La fiche de Lucas Hernandez

#Bayern want to discuss Declan #Rice internally again today. After the meeting with Lucas #Hernández. But still no offer yet! Bosses are still sceptical. Instead, #Arsenal is preparing a final bid of more than €100m plus bonus payments. [@Plettigoal] pic.twitter.com/rk6u8B1DXq