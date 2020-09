PSG - Mercato : Mbappé a ciblé sa top recrue au Stade Rennais !

Kylian Mbappé alimente décidément toutes les discussions de comptoir depuis quelque temps. Sous le feu des projecteurs depuis sa blessure en finale de la Coupe de France fin juillet, l’attaquant du PSG l’est resté en raison de sa maladresse en finale de la Ligue des champions.

Maintenant, c’est à cause de sa positivité au Covid-19 qu’il fait les choux gras de la presse. Forfait pour les chocs contre le RC Lens (jeudi) puis l’OM (dimanche), le buteur de 21 ans a aussi trouvé un moyen de faire parler de lui sur le terrain du mercato.

Mbappé drague Camavinga et Hernandez en EDF

Dimanche, Mbappé a ainsi mis la pression à Leonardo pour qu’il recrute du lourd cet été. Selon RMC Sport, la direction du PSG n’a pas pris ombrage de ses propos. « On se dit plutôt qu’il est compétitif, qu’il veut gagner et qu’il est impliqué dans le projet. Ils préfèrent un Mbappé impliqué qui parle de recrutement et de mercato plutôt qu’un Mbappé qui s’en fiche et qui penserait à un départ au Real Madrid, explique Mohamed Bouhafsi. D’ailleurs on peut le dire, en “off”, Mbappé joue le rôle d’ambassadeur du PSG. Il prend son téléphone pour appeler certains joueurs. Il l’a fait en équipe de France en vantant les mérites du projet parisien avec Camavinga et Lucas Hernandez. Il y a des joueurs qu’il apprécie, et a glissé des noms parfois… Il a un vrai rôle ! »