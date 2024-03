PSG Mercato : Mbappé a collé l'affront absolu à l’émir du Qatar

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Ils sont trois à avoir dit non à Nasser al-Khelaïfi depuis que le PSG est passé sous pavillon qatari en 2011 : Carlo Ancelotti, Adrien Rabiot et Kylian Mbappé. Même si la situation et le statut actuels de ce dernier ne sont pas ceux de Rabiot à l’époque, l’attaquant de 25 ans pourrait bien voir fondre son temps de jeu jusqu’à la fin de saison en cas d’élimination en C1.

« Le refus de Mbappé est vécu comme un affront, une trahison »

Mbappé paierait à son tour encore un peu plus d’avoir dit non. « On ne dit pas non à Nasser al- Khelaïfi ou au Qatar, explique un connaisseur de l’émirat dans L’Équipe. D’ordinaire, quand ils veulent quelque chose, ils l’obtiennent. Le refus de Mbappé est vécu comme un affront, une trahison. »

