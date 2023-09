PSG - Mercato: Mbappé a demandé une faveur totalement dingue au Real Madrid cet été

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Le feuilleton Mbappé n’est pas encore terminé. Dans son édition du jour, L’Équipe retrace le parcours chaotique de la star du PSG cet été, lui qui brille de mille feux cette saison (5 buts) après avoir été mis au placard par Luis Enrique sur ordre de sa direction. Le motif ? Refuser de prolonger un contrat arrivant à expiration en juin 2024. En parallèle, le Real Madrid n’a pas bougé le petit doigt ! Et cette position surprenante aurait été en réalité dictée par ce même Mbappé !

L'attentisme du Real dicté par Mbappé ?

« On me dit que Mbappé a demandé au Real par l'intermédiaire d’émissaires de ne pas faire d'offre parce qu'il ne voulait pas quitter le PSG, a raconté Eduardo Inda au micro d’El Chiringuito. Il y avait aussi le problème de la clause de fidélité, auquel Madrid pourrait être confronté, mais il y aurait eu une dette plus folle que celle qu'il va falloir couvrir l'année prochaine. À Madrid, on considère comme acquis que l'année prochaine il arrive. Mais pour moi, ce sera une vente aux enchères. »

